وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.

شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان بشأن الأحداث في أفغانستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

محمد يوسف

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