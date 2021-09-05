شكرا لمتابعة خبر عن ولي العهد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء باكستان بشأن الأحداث في أفغانستان والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.