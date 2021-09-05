شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. مستشار يوضح الرسوم الدراسية الغير خاضعة للقيمة المضافة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

أوضح حمود الحربي، المستشار الزكوي والضريبي بهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، الرسوم الدراسية الغير خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

وقال إن الرسوم الدراسية التي لا تخضع للقيمة المضافة تشمل أي رسوم كتب تصدرها المدارس الأهلية أو العالمية، وأي رسوم تصدرها الجامعات الأهلية التي تقدم تخصص البكالوريوس، وذلك وفقا لبرنامج "يا هلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية".

وأضاف أن ذلك يشمل أيضا أي رسوم تصدرها معاهد تقدم دورات تدريبية وتعليمية وتخضع لإشراف الهيئة العامة للتدريب التقني والمهني.

وأكد أنه لا يحق لهذه الجهات التعليمية فرض ضريبة القيمة المضافة على هذه الرسوم، وفي حال عدم الالتزام بذلك يمكن تقديم بلاغ بذلك.