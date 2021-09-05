شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. الأرصاد: أجواء المملكة تمر بمرحلة انتقالية تمتد لشهرين والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قال المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، إن أجواء المملكة دخلت رسميًا فصل الخريف.

وأضاف أن أجواء المملكة تمر بمرحلة الانتقالية ستمر لمدة شهرين إلى دخول فصل الشتاء، وستشهد المملكة فيها تذبذب في درجات الحرارة ما بين الارتفاع والانخفاض، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" بقناة "الإخبارية".

ولفت إلى أن بعض المناطق ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة لتصبح دون الـ 40 درجة مئوية، فيما ستكون درجة الحرارة معتدلة في المناطق الوسطى، والأجزاء الساحلية والمرتفعات الجبلية.

وأكد أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار على منطقة الرياض ومرتفعات مكة المكرمة وجازان والمدينة المنورة.