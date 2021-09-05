رمي بقايا الأطعمة ظاهرة تؤرق أحياء الدمام.. ومتحدث أمانة الشرقية يكشف عن التفاصيل

الرياض - محمد عبدالله - قال متحدث أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إن الأمانة أطلقت مبادرات عديدة للاستفادة من بقايا الأغذية والقضاء على ظاهرة رمي بقايا الطعام التي يعاني منها بعض أحياء الدمام.

وأوضح الصفيان أثناء مداخلة له مع برنامج "ياهلا" المذاع على قناة "روتانا خليجية" أن مشكلةرمي بقايا الطعام ظهرت بشكل واسع وسيتم متابعة الأمر ووضع مخالفات لمن يتم ضبطه أثناء وضعه لبقايا الطعام في الأماكن العامة.

وأضاف الصفيان أن الأمانة أبرمت مجموعة من العقود الاستثمارية وأطلقت مبادرات لتشييد مصنع تدوير وإنتاج الأسمدة العضوية للمحافظة على النعم، خاصة أن المملكة تحتل مركز متقدم ودعم الجهود للمحافظة على سلامة البيئة.

وأوضح متحدث أمانة الشرقية أنه يتم توجيه الجهود لتوسيع المسطحات الخضراء من خلال تصنيع الأسمدة، مشيراً إلى أن الحفاظ على البيئة واجب ديني ووطني وإنساني.

وقال الصفيان إنه سيتم تطبيق عقوبة على المخالف برمي بقايا الأطعمة بغرامة تبدأ من 1000 ريال وتتصاعد بحسب التكرار ولا تنطبق تلك العقوبات على من يلقي بقايا الطعام فحسب، ولكنها تطبق على كل من يقوم بتشويه المنظر العام سواء في الوجهات البحرية، الحدائق العامة أو المتنزهات.

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