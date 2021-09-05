منصة أبشر ترد على أبرز 5 استفسارات وردتها خلال أسبوع

الرياض - محمد عبدالله - ردت منصة أبشر على أبرز الاستفسارات التي وردتها خلال أسبوع فيما يتعلق بحجز موعد لدى الجوازات ورفع الوثائق المطلوبة في خدمة تواصل وتمديد تأشيرة الزيارة وإصدار رخصة سير بدل تالف.

وشاركت أبشر، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" أوضحت من خلالها أبرز 5 استفسارات ورتها خلال أسبوع.

خدمات الجوازات عبر أبشر

وبينّت منصة أبشر، ردًا على استسفار حول إصدار تأشيرة خروج نهائي لعمالة منزلية في فترة التجربة من خلال أبشر.

وأشارت أبشر إلى أنه يمكن ذلك من خلال الدخول على الحساب الشخصي في المنصة، ثم النقر على اختيار العمالة ثم الضغط على خدمات واختيار إصدار تأشيرة خروج نهائي خلال فترة التجربة.

وكشفت منصة أبشر عن أنه يتطلب حجز موعد لدى المديرية العامة للجوازات لتفعيل وتحديث رقم الجوال في أبشر حال عدم قبول قراءة البصمة الشخصية من خلال أجهزة الخدمة الذاتية.

وأضافت المنصة أنه يتطلب حجز موعد لدى الجوازات القيام بالدخول على الصفحة الرئيسية لأبشر واختيار المواعيد والضغط على خيار الجوازات ثم حجز موعد.

وحددت منصة أبشر ردًا على أحد الاستفسارات، خطوات تمديد تأشيرة الزيارة عن طريقها من خلال القيام بسداد رسوم الخدمة عبر الحساب البنكي ثم الدخول هلى الحساب الشخصي في أبشر واتباع الآتي:

- لأفراد الأسرة اضغط على خدمات ثم تمديد تأشيرة زيارة.

- للعمالة اضغط على "خدمات" ثم اختر تمديد.

إصدار رخصة سير

وأشارت منصة أبشر إلى أنه يمكن للمستفيد من خدماتها القيام بطلب إصدار رخصة سير بدل تالف / فاقد عن طريقها، وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الحساب الشخصي بمنصة أبشر.

- اختيار مواعيد.

- انقر على أيقونة "المرور".

- اضغط على حجز موعد.

- اختر إصدار رخصة سير بدل تالف / فاقد.

أبشر أفراد تحميل

وأشارت أبشر إلى أنه يمكن للمستفيدين الاستفادة من خدمات تطبيق (أبشر أفراد) عبر موقعها الإلكتروني، والذي يمكن الوصول إليه مباشرة من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا).

وأضافت المنصة أنه يمكن كذلك للمستخدمين الاستفادة من خدمات أبشر أفراد المختلفة من خلال تطبيق "أبشر أفراد" والذي يمكن تحميله لمستخدمي الهواتف الذكية من خلال الضغط على الروابط التالية:

لمستخدمي هواتف آيفون يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر آب ستور عبر الرابط التالي (من هنا)

لمستخدمي هواتف أندوريد يمكن تحميل تطبيق تطبيق أبشر أفراد من متجر جوجل عبر الرابط التالي (من هنا)

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