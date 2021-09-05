إجراءان من «التعليم» حال ظهور مصاب بكورونا محصن بجرعتين في الفئة 12 -18 عامًا

الرياض - محمد عبدالله - كشفت مصادر «عاجل»، عن تعميم وجهته وزارة التعليم، إلى جميع مكاتب التعليم ومدارس التعليم العام وتحفيظ القرآن الكري ورياض الأطفال (الحكومي، الأهلي والأجنبي) ومعاهد التربية الخاصة والتعليم المستمر.

وأوضحت مصادر «عاجل»، أن وزارة التعليم، أكدت أنه في حال ظهور نتيجة إيجابية بـ(الكوفيد 19) في الفئة العمرية من 12 -18 سنة محصن بجرعتين، يجب اتباع إجراءين.

وأشارت إلى أن الإجراءين هما: «حصر المخالطين وإعداد قائمة بأسمائهم، وإبلاغ الإدارات المعنية على البريد الإلكتروني الرسمي الخاص بهم».

ووجهت وزارة التعليم، بضرورة الاطلاع على دليل وقاية الصادر من هيئة الصحة العامة، بشأن الإجراءات الاحترازية والبروتوكولا الوقائية لعودة التعليم حضوريا في المدارس في ظل جائحة كورونا.

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