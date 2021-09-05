تحول لكتلة من اللهب.. مقطع يوثق لحظة ضرب صاعقة رعدية برج اتصالات بمكة

الرياض - محمد عبدالله - شهد مركز الشرائع بمكة المكرمة، اليوم الأحد، تقلبات جوية وهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وأثناء هذه الأجواء تعرض أحد أبراج الاتصالات لصاعقة رعدية حولته إلى كتلة من اللهب في ثوان معدودة.

وتداول مغردون عبر مواقع التواصل معلومات مفادها أن الصاعقة ضربت برج الاتصالات على طريق جعرانة الرابط بين الجعرانة والعاصمة المقدسة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم -بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت الأرصاد ارتفاع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

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