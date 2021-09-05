11 قرضًا تنمويًا طويل الأجل بشروط ميسرة من صندوق التنمية الزراعية

الرياض - محمد عبدالله - كشف صندوق التنمية الزراعية عن وجود قروض تنموية طويلة الأجل بشروط تقديم ميسرة مقدمة من الصندوق.

وأوضح الصندوق الزراعي أن القروض التي تقدم تمويل لمجالات زراعة المحاصيل بأنواعها ومزارع الفاكهة والمناحل وقوارب الصيد والسياحة الزراعية والبيوت المحمية وبرامج التنمية الريفية المستدامة، وقروض مناطق الدرع العربي، والقروض الرأسمالية للماشية.

11 قرضًا تتمويًّا طويل الأجل

وكشف صندوق تنمية الزراعية عن أن القروض التنموية طويلة الأجل التي يوفرها هي تلك التي لا تتجاوز فترة سدادها (10) سنوات وفترة سماح سنتين وتشمل الخدمات الآتية:

- قرض تنموي عيادات بيطرية.

- قرض تنموي تربية النحل.

- قرض تنموي قوارب صيد.

- قرض تنموي إنتاج البن.

- قرض تنموي زراعة الورد.

- قرض تنموي إنتاج الفاكهة.

- قرض تنموي محاصيل بعلية.

- قرض تنموي.

- قرض تنموي تسويق الفاكهة.

- قرض تنموي صيدلية بيطرية.

- قرض رأس مالي لمربي الماشية.

التقديم على المنتجات التمويلية

وكشف صندوق التنمية الزراعية عن المتطلبات والاشتراطات الواجب توافرها في المتقدم لطلب قرض تنموي طويل الأجل، وتتمثل في الشروط التالية:

- سجل زراعي من وزارة البيئة والمياه والزراعة وترخيص لمزاولة النشاط.

- سند حيازة أو تملك الأرض الزراعية مقبولة لدى الصندوق.

- إحداثيات موقع المزرعة.

وأوضح الصندوق الزراعي، في تغريدة عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، أنه يمكن التقديم على المنتجات التمويلية والاستفادة من الخدمات المتنوعة عبر المنصة الإلكترونية الجديدة لصندوق التنمية الزراعية عبر الرابط التالي (من هنا).

وأوضح الصندوق الزراعي أن الوقت المتوقع لإغلاق الطلب هو 7 أيام عمل في حالة عدم التجاوب حسب المدة المحددة يمكن المتابعة والتصعيد عبر البريد الإلكتروني من خلال الضغط على الرابط التالي (من هنا) أو من خلال خدمة اتصل بنا​ عن ضريق الضغط على الرابط التالي (من هنا).

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