الربيعة يوجه رسالة لـ«أبطال الصحة»: أعجز عن الشكر

الرياض - محمد عبدالله - علق وزير الصحة، توفيق الربيعة، على النجاحات الفردية والإنجازات الجماعية، في اليوم العالمي للعمل الخيري، مشيرًا إلى أنه يعجز عن الشكر لأبطال الصحة منذ بداية الجائحة.

وقال توفيق الربيعة عبر حسابه على موقع «تويتر»: «أتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في اليوم العالمي للعمل الخيري، فأجدني عاجزًا عن شكر أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة».

وأضاف: «أولئك الذين قدّموا -وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات».

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