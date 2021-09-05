أمانة عسير: مصادرة وإتلاف بسطات عشوائية و3 أطنان مواد غذائية مجهولة المصدر

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت أمانة منطقة عسير، الأحد، مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 3 آلاف كجم من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر، داخل مدينة أبها خلال الأسابيع الماضية.

وقالت أمانة عسير، إن جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية داخل مدينة أبها خلال الأسابيع الماضية، أسهمت في مصادرة المخالفات السابقة.

وأوضحت الأمانة أنه في لإطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية تمكنت فرق الرقابة من ضبط نحو 660 بسطة مخالفة للباعة الجائلين، إضافة إلى التحرز على كمية من الخضراوات والمواد الغذائية مجهولة المصدر تم إتلافها على الفور.

وتؤكد الأمانة مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها حرصاً على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك مثمنة تعاون السكان في الامتثال للإرشادات.

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