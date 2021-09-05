«تعليم الحدود الشمالية» تكشف ملابسات المقطع المتداول حول شتم وكيل مدرسة ولي أمر طالب

الرياض - محمد عبدالله - كشفت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية، الأحد، ملابسات المقطع المتداول، على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان: (وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب).

وقالت إدارة التعليم بالحدود الشمالية، إنه انطلاقا من مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق وإشارة إلى المقطع المتداول، نوضح أن الحادثة قديمة وقبل أكثر من ست سنوات، مشيرة إلى أنه تم استكمال إجراءاتها وتم إنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة في ذلك الحين.

وأكدت إدارة تعليم الحدود الشمالية، ونبين أن الحادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة، مؤكدين حرص الإدارة العامة للتعليم على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مستمر.

وأكدت على الجميع تحري الدقة والبعد عن تداول ما يثير الجدل والتأكد من المعلومات وصحتها ومصداقيتها وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية.

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