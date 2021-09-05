أمين الرياض: إنذار 44 ألف منشأة ضمن إجراء التنبيه أولًا.. منحناهم مهلة للتصحيح

الرياض - محمد عبدالله - بدأ مراقبو أمانة منطقة الرياض في تنبيه المنشآت المخالفة قبل توقيع العقوبات المقررة وفقًا للأنظمة.

وقال الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف أمين منطقة الرياض، في تغريدة عبر "تويتر"، معلقًا على هذه الخطوة "لأن العقوبة ليست هدفًا لدى الأمانة ومراقبيها، بدأ مراقبونا بخطوة التنبيه أولاً".

وأضاف أن هذه الخطوة الجديدة شملت 44 ألف منشأة أنذرت بنحو 120 ألف إنذار، حيث منحناهم مهلة للتصحيح.

وتابع أمين منطقة الرياض: "نأمل من المنشآت الاستفادة من هذه الخطوة، لنحقق سويًا هدف رفع نسبة الامتثال، والمحافظة على الصحة العامة، وتوفير بيئة محفزة لنمو اقتصاد المدينة".

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