وكيل الصحة يوجه رسالة لأولياء الأمور بشأن لقاحي فايزر وأسترازينيكا

الرياض - محمد عبدالله - وجه وكيل وزارة الصحة، عبدالله بن مفرح عسيري رسالة إلى أولياء الأمور، الذين يقومون بإلغاء حجز مواعيد ذويهم للجرعة الثانية، لأنهم يبحثون عن لقاح فايزر.

وقال وكيل «الصحة»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه ليس من الحكمة أن «تلغي موعد ابنك أو بنتك للجرعة الثانية؛ لأنك تبحث فقط عن فايزر»، مشيرًا إلى أن «فايزر ومودرنا نفس التقنية والمنشأ ونتائج الفعالية والسلامة لهما متطابقة وليس لأحدهما تفضيل على الآخر إطلاقاً».

وأشار عسيري إلى أن لقاح أسترازينيكا غير مجاز حالياً لمن هم دون سن 18 عامًا.

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