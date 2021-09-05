60 ثانية تنقذ طفلًا مصريًا بالرياض من الموت.. ما علاقة «الهلال الأحمر»؟

الرياض - محمد عبدالله - 60 ثانية فقط كانت كفيلة بإنقاذ طفل مصري من الغرق في أحد الاستراحات بالرياض، بعد اتصال والده بالهلال الأحمر وتنفيذ التعليمات بدقة لحين وصول سيارة الإسعاف.

ووثق مقطع فيديو نشره برنامج "الراصد" المذاع على "قناة الإخبارية"، تفاصيل عملية إنقاذ الطفل، حيث سُمع صوت موظف بالهلال الأحمر وهو يتلقى الاتصال من الأب بعد سقوط ابنه في أحد المسابح.

ووجه الموظف بالهلال الأحمر الأب إلى إجراءات سريعة والذي قام بتنفيذها على الفور حتى استعاد ابنه الوعي، مؤكدًا أن الإسعاف في طريقه إليه.

وتحدث والد الطفل ويدعى محمد رمضان عن تفاصيل الواقعة، موضحًا أن صحة الطفل ويدعى آسر الآن تمام بفضل الله.

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