«الأرصاد»: الفرصة مهيأة لهطول أمطار على 4 مناطق.. وهذه المدة المتبقية على الشتاء

الرياض - محمد عبدالله - قال حسين القحطاني، المتحدث الرسمي باسم مركز الأرصاد، إن المملكة دخلت بشكل رسمي في فصل الخريف، مشيرًا إلى أنها مرحلة انتقالية سيكون فيها تذبذب في حالة الطقس ما بين ارتفاع وانخفاض في معدلاتها.

وتوقع متحدث الأرصاد، في مداخلة هاتفية، على قناة الاخبارية، انخفاضًا نسبيًا في درجات الحرارة الحالية إلى ما تحت ٤٠ درجة.

وأشار إلى احتمالية حدوث بعض التقلبات يصاحبها رياح مثيرة للأتربة، موضحًا أن الفرصة مهيأة لهطول على مرتفعات جازان ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والرياض.

وتابع: "بالطبع لن يكون فصل الخريف لكل مناطق المملكة، وبشكل عام أمامنا شهرين للبدء في المرحلة الانتقالية من حرارة الصيف إلى دخول فصل الشتاء".