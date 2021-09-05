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متحدث «التعليم الجامعي» يكشف نسب تحصين الطلبة في الجامعات السعودية

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الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، نسب تحصين الطلبة والطالبات بلقاح في الجامعات .

وأكد متحدث «التعليم الجامعي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، ارتفاع نسب التحصين في الجامعات السعودية إلى 96% للجرعة الأولى، و79% للجرعتين.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب التحصين يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات، واهتمام  الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ لتكون البيئة الجامعية آمنة من فيروس كورونا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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