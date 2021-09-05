متحدث «التعليم الجامعي» يكشف نسب تحصين الطلبة في الجامعات السعودية

الرياض - محمد عبدالله - كشف المتحدث الرسمي باسم التعليم الجامعي طارق الأحمري، نسب تحصين الطلبة والطالبات بلقاح كورونا في الجامعات السعودية.

وأكد متحدث «التعليم الجامعي»، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الأحد، ارتفاع نسب التحصين في الجامعات السعودية إلى 96% للجرعة الأولى، و79% للجرعتين.

وأشار إلى أن ارتفاع نسب التحصين يعكس الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة التعليم والجامعات، واهتمام الطلاب والطالبات وأعضاء هيئة التدريس والموظفين؛ لتكون البيئة الجامعية آمنة من فيروس كورونا.

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