مركز لوبائيات الحوادث

وأكد العويسى أن تأسيس المركز يأتي ضمن جهود الهلال الأحمر السعودي في حفظ سلامة الأرواح وتقليل نسب الوفاة الناتجة عن الحوادث وتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية، لا سيما وأن معدلات الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية تتصدر أعداد الوفيات في المملكة.
وصرح مدير المركز الدكتور يوسف الصفيان، بأن العمل جار لأن يكون المركز أحد أفضل المراكز المتخصصة في بيانات الحوادث والوبائيات في المنطقة، مشيرا إلى أن المركز يتطلع إلى التعاون والتكامل مع الجهات والمراكز ذات الصلة في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.
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