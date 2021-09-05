مركز لوبائيات الحوادث

دشن رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى، مركز وبائيات الحوادث لتعزيز السلامة المرورية باستخدام البيانات الدقيقة وأفضل الممارسات، ودعم برامج الوقاية من الإصابات والحوادث، وذلك بهدف تقليل نسبة الحوادث والحفاظ على الصحة السكنية ورفع جودة الحياة.

وأكد العويسى أن تأسيس المركز يأتي ضمن جهود الهلال الأحمر السعودي في حفظ سلامة الأرواح وتقليل نسب الوفاة الناتجة عن الحوادث وتحقيق أعلى درجات السلامة المرورية، لا سيما وأن معدلات الوفاة الناتجة عن الحوادث المرورية تتصدر أعداد الوفيات في المملكة.

وصرح مدير المركز الدكتور يوسف الصفيان، بأن العمل جار لأن يكون المركز أحد أفضل المراكز المتخصصة في بيانات الحوادث والوبائيات في المنطقة، مشيرا إلى أن المركز يتطلع إلى التعاون والتكامل مع الجهات والمراكز ذات الصلة في القطاعات الحكومية والخاصة والأهلية.