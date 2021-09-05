وأشار رئيس المجلس البلدي الدكتور أحمد البوعلي، إلى أن اللقاء، بتنسيق من المجلس البلدي، يأتي ضمن سياسة العمل البلدي للمجلس، حيث تم إقرار 5 لقاءات لممثلين عن المواطنين في الدوائر الانتخابية، نظرًا لأوضاع الجائحة، مشيدًا بتعاون أمين الأحساء والجهاز التنفيذي في الأمانة الملحوظ في تنفيذ توصيات وقرارات المجلس، موضحًا أن المجلس ناقش كذلك العناية بتطوير وسط المبرز التاريخي، وإيجاد متنزه عام، ودراسة تكوين مجالس استشارية للبلديات.
كانت هذه تفاصيل خبر السكة الحديد خارج النطاق العمراني بالأحساء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.