15 مليون مركبة في 2021 والخاصة تتصدر

وتصدرت المركبات الخاصة عدد المركبات المسجلة في المملكة، حيث بلغت 10.195.270 مركبة، تليها مركبات النقل الخاص بـ3.498.458 مركبة، ومركبات التصدير بـ668.067، والنقل العام 485.779، ودراجة آلية بـ104.683 دراجة، وأشغال عامة بـ48.612، وحافلة صغيرة خاصة 19.931، ومركبات أجرة بـ18.774، وحافلة صغيرة عامة بـ7027، ومركبات دبلوماسية بـ3628، ومركبات مؤقتة بـ22 مركبة.
واستحوذت الرياض على متوسط السرعة، والتي بلغت 109، وحلت مكة ثانيًا بـ107، وحائل ثالثًا بـ101، وتساوت الطائف والدمام في متوسط السرعة بـ98 لكليهما، والمدينة المنورة بمتوسط سرعة يبلغ 96.
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