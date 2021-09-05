قسم للشريعة بكلية الحرم

دشنت كلية الحرم المكي الشريف النسائية في عامها الأول، قسم الشريعة شطر الطالبات بالكلية؛ وفق ما أفادت به الوكيل المساعد للشؤون العلمية والفكرية والثقافية رئيس قسم الشريعة الدكتورة فادية بنت مصطفى الأشرف.

وأشارت الأشرف إلى انطلاق العمل والإشراف على الكادر الإداري والتعليمي بالكلية، بالإضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام، ويصل عددهن إلى 145 طالبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً استمرار العملية التعليمية وتفعيلها عن بعد عبر المنصة التعليمية.