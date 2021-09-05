قسم للشريعة بكلية الحرم

وأشارت الأشرف إلى انطلاق العمل والإشراف على الكادر الإداري والتعليمي بالكلية، بالإضافة إلى حضور الطالبات التدريجي في القاعات الدراسية بأروقة المسجد الحرام، ويصل عددهن إلى 145 طالبة، وفق الإجراءات الاحترازية، وأيضاً استمرار العملية التعليمية وتفعيلها عن بعد عبر المنصة التعليمية.
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