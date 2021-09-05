الدواسر والجموم الأعلى في الطاقات التخزينية للقمح

كشف التقرير السنوي للمؤسسة العامة للحبوب عن بلوغ الطاقات التخزينية المتاحة للقمح في المملكة خلال العام 1441/‏1442 نحو 3.5 ملايين طن، إذ تبلغ الطاقات التخزينية للصوامع التابعة للمؤسسة نحو 2.71 مليون طن، بينما تبلغ طاقات التخزين التشغيلية الخاصة بشركات المطاحن الأربع 745 ألف طن.

وتصدرت وادي الدواسر الطاقات التخزينية بـ500 ألف طن، وجاءت الجموم أولا في الطاقات التخزينية لصوامع شركات المطاحن بـ125 ألف طن.

ترتبط طاقات التخزين الفعلية بسياسة الاحتياطي الإستراتيجي من القمح، الذي يغطي فترة استهلاك تصل إلى 4 أشهر.

صوامع المؤسسة

توزعت الطاقات التخزينية على 14 فرعا، وتصدرت وادي الدواسر الطاقات التخزينية المتاحة لصوامع المؤسسة للقمح بـ500 ألف طن، تليها الرياض بـ455 ألف طن، ثم القصيم بـ425 ألف طن، وحائل بـ250 ألف طن، ثم الخرج بـ200 ألف طن، تليها جدة والدمام بـ140 ألف طن لكل منهما، والجموم بـ125 ألف طن، ثم ينبع بـ120 ألف طن، وتبوك بـ100 ألف طن، تليها خميس مشيط والجوف بـ80 ألف طن لكل منهما، ثم جازان بـ60 ألف طن، تليها الأحساء بـ30 ألف طن.

صوامع المطاحن

تصدرت الجموم الطاقات التخزينية المتاحة لصوامع شركات المطاحن بـ125 ألف طن، تليها جدة بـ120 ألفا، ثم الرياض والدمام بـ80 ألف طن لكل منهما، وجازان والقصيم والمدينة المنورة بـ60 ألف طن لكل منها، تليها حائل بـ50 ألف طن، ثم خميس مشيط بـ40 ألف طن، تليها الأحساء بـ30 ألف طن، ثم الجوف بـ20 ألف طن، وتبوك والخرج بـ10 آلاف طن لكل منهما.

الطاقة التخزينية للصوامع

2.71

مليون طن

الطاقة التخزينية لشركات المطاحن

745

ألف طن

الطاقات التخزينية (بالألف طن)

500

وادي الدواسر

455

الرياض

425

القصيم

250

حائل

200

الخرج

140

جدة والدمام

125

الجموم

120

ينبع

100

تبوك

80

خميس مشيط والجوف

60

جازان

30

الأحساء