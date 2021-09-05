412 يوما لتطوير أبحر الجنوبية

وتجري حاليا أعمال بحرية وبنية تحتية وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار والسيول، وكذلك أعمال الشواطئ والمسطحات الأرضية الخضراء، حيث بدأ المشروع في مايو 2020، وتم فتح الفرص الاستثمارية، وسيقوم ملاك المطاعم في المنطقة بتطويرها ليتماشي مع التصميم الجديد، كما سيتم تطوير مجسم السمكة الشهير المتواجد في نفس المنطقة.
ويشتمل المشروع الجديد على وسائل ترفيهية وشواطئ للسباحة وألعاب للأطفال وسقالة بحرية ومسطحات خضراء مفتوحة للعامة للعب والجلوس.
تطوير الواجهة البحرية
412 يوما متبقية على انتهاء المشروع.
230 مليون ريال تكلفة المشروع.
200 ألف متر مساحة المشروع بطول 2.5 كم.
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