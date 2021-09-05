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412 يوما لتطوير أبحر الجنوبية

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412 يوما متبقية على افتتاح مشروع تطوير الواجهة البحرية بشاطئ أبحر الجنوبية في جدة «المرحلة الأولى»، والذي يعتبر امتدادا لمشاريع تطويرية على الواجهة البحرية الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي واستمرار حركة التنمية وزيادة عدد المسطحات الخضراء والمواقع الترفيهية على مساحة 200 ألف متر، وطول 2.5 كم بتكلفة 230 مليون ريال، حيث سيتم الانتهاء من المشروع في الربع الأخير من عام 2022.

وتجري حاليا أعمال بحرية وبنية تحتية وصرف صحي وتصريف مياه الأمطار والسيول، وكذلك أعمال الشواطئ والمسطحات الأرضية الخضراء، حيث بدأ المشروع في مايو 2020، وتم فتح الفرص الاستثمارية، وسيقوم ملاك المطاعم في المنطقة بتطويرها ليتماشي مع التصميم الجديد، كما سيتم تطوير مجسم السمكة الشهير المتواجد في نفس المنطقة.

ويشتمل المشروع الجديد على وسائل ترفيهية وشواطئ للسباحة وألعاب للأطفال وسقالة بحرية ومسطحات خضراء مفتوحة للعامة للعب والجلوس.

تطوير الواجهة البحرية

412 يوما متبقية على انتهاء المشروع.

230 مليون ريال تكلفة المشروع.

200 ألف متر مساحة المشروع بطول 2.5 كم.


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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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