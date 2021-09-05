حدد المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر 5 نباتات مهددة بالانقراض في مختلف مناطق المملكة يجري العمل على محاولة إنقاذها. 01 اللبخ شجرة ضخمة ارتفاعها يصل إلى 30 - 50 مترًا. تعيش بالمناطق الجبلية لأودية بني مالك والريث بجازان والفرشة بعسير وتمتد للباحة. يتم زراعتها في المناطق المعتدلة والرطبة المناسبة في السعودية. كثيفة الأوراق لها ثمار قابلة للأكل وتشبه الزيتون. ملائمة للزراعة بالحدائق والمتنزهات العامة. 80.980 شتلة. 02 الغرب شجرة قيمة تعمر لـ 50 سنة تنبت في الأماكن التي تتوافر فيها المياه والأماكن الوعرة المسالك. يكثر وجودها في جبال السروات غرب المملكة. يتميز خشبها بتحمل الرطوبة والمطر وحرارة الشمس. 41.800 شتلة. 03 الهجليج شجرة متوسطة الحجم 7 - 15 مترًا دائمة الخضرة تفقد أوراقها فقط عند شدة الجفاف ولكنها تستعيدها بسرعة. تنمو في أنواع عديدة من التربة الرملية والطينية بأنواعها الثقيلة والمشققة. - توجد في التربة الجبلية الصخرية 500 شتلة. 04 الحور شجرة سريعة النمو يصل طولها من 10 - 15 مترًا تعيش بالمناطق الباردة والحارة على السواء. أوراقها تتساقط شتاء بالمناطق الباردة. دائمة الخضرة في المناطاق الحارة. تصلح لتزيين الشوارع ومداخل المدن والحدائق العامة. 3.500 شتلة 05 الأثاب شجرة معمرة ضخمة يصل ارتفاعها 10 - 15 مترًا ذات أصل خشبي واحد أبيض اللون مغبر يتفرع لفروع أخرى. تنتظم عليها أوراق خضراء. ثمارها بحجم الحمص الصغير خضراء في بداية نموها ثم تؤول للون الأحمر الباهت. 1.600 شتلة



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