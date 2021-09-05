البنك المركزي ينفي صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج التمويل العقاري للأفراد

أكد البنك المركزي السعودي عدم صحة المعلومات المتداولة في بعض المواقع، ووسائل التواصل الاجتماعي، بشأن صدور تعليمات جديدة تتعلق بمنتج الشراء المباشر (للفلل - الأدوار - الشقق....) عن طريق البنوك والمصارف العاملة في المملكة للتمويل العقاري الممنوح للأفراد.
كما أكدّ البنك المركزي أهمية الحصول على المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب الحصول عليها من مصادر غير موثوقة.
ويدعو البنك المركزي الجميع إلى الاطلاع على كافة المعلومات من خلال الموقع الرسمي للبنك المركزي، وحساباته الموثّقة في وسائل التواصل الاجتماعي.
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