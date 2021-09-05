ولي العهد السعودي وعمر خان يبحثان هاتفيا الوضع بأفغانستان

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

بحثت السعودية وباكستان تطورات الأوضاع في أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على السلطة.



جاء ذلك في اتصال هاتفي تلقه الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، الأحد، من رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان.

وجرى خلال الاتصال، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس"، استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.

وأكد ولي العهد السعودي، خلال الاتصال، على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.

والشهر الماضي، تلقى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، اتصالًا هاتفيًا، من وزير خارجية الولايات المتحدة، أنتوني بلينكن.

وبحث الاتصال أبرز المستجدات وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في أفغانستان، والمستجدات في المنطقة.

وتعمل الولايات المتحدة وحلفاؤها في الغرب على إجلاء رعاياها والمتعاونين الأفغان من أفغانستان بعد أيام من سيطرة طالبان على البلاد بشكل كامل، وفرار الرئيس الأفغاني أشرف غني.