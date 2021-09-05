تعليم تبوك‬⁩ يدعو الطلاب والطالبات للتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

دعت إدارة الموهوبين بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك الطلاب والطالبات للتسجيل في مشروع الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي (إبداع 2022)، والذي يعد أكبر مسابقة علمية سنوية تقوم على أساس التنافس في أحد المجالات العلمية، ويستهدف طلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية من الفئة العمرية (12- 20) سنة.

الأولمبياد الوطني:

وأكد مدير إدارة الموهوبين، علي الرميش، على أهمية المشاركة في منافسة الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي، والتي توفر بيئة علمية إبداعية محفزة للطلاب والطالبات، وتنمية روح الإبداع لديهم وتشجعيهم على إثراء المشاركات المحلية والدولية وتحقيق المراكز المتقدمة لتمثيل الوطن.

آلية المسابقة:

وأوضحت مديرة إدارة الموهوبات رندة الجهيم أن آلية المسابقة تكون من خلال تقديم مشاريع علمية فردية وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني والتسجيل في الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي “إبداع 2022”.



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