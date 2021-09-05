- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم استشاري: نحن محاطون بمواد مسرطنة في كل حياتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05
ولفت الاستشاري إلى أن “التعرض للجو الملوث وعوادم السيارات والأصباغ وغيرها من الأمور المحيطة بنا من كل اتجاه وصوب من شأنه أن يقلل المناعة ويهيئ الأجواء للإصابة بالسرطان”.
استشاري: نحن محاطون بمواد مسرطنة في كل حياتنا
بداية من الأجهزة الإلكترونية إلى أدوات التجميل
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد استشاري أمراض الدم الدكتور سعيد العامودي، أن الجميع محاط بمواد مسرطنة في كل حياته بداية من الأجهزة الإلكترونية إلى أدوات التجميل.
طفرات جينية:
وقال العامودي خلال مداخلة إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “إن كل شيء من حولنا يحدث طفرات جينية ويقلل المناعة؛ ما يتسبب في الإصابة بأمراض السرطان المختلفة”.
مسببات للسرطان:
ولفت الاستشاري إلى أن “التعرض للجو الملوث وعوادم السيارات والأصباغ وغيرها من الأمور المحيطة بنا من كل اتجاه وصوب من شأنه أن يقلل المناعة ويهيئ الأجواء للإصابة بالسرطان”.
شارك الخبر
المزيد من الأخبار