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استشاري: نحن محاطون بمواد مسرطنة في كل حياتنا

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شكرا لقرائتكم استشاري: نحن محاطون بمواد مسرطنة في كل حياتنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

استشاري: نحن محاطون بمواد مسرطنة في كل حياتنا

بداية من الأجهزة الإلكترونية إلى أدوات التجميل

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري أمراض الدم الدكتور سعيد العامودي، أن الجميع محاط بمواد مسرطنة في كل حياته بداية من الأجهزة الإلكترونية إلى أدوات التجميل.

طفرات جينية: 

وقال العامودي خلال مداخلة إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “إن كل شيء من حولنا يحدث طفرات جينية ويقلل المناعة؛ ما يتسبب في الإصابة بأمراض السرطان المختلفة”.

مسببات للسرطان: 

ولفت الاستشاري إلى أن “التعرض للجو الملوث وعوادم السيارات والأصباغ وغيرها من الأمور المحيطة بنا من كل اتجاه وصوب من شأنه أن يقلل المناعة ويهيئ الأجواء للإصابة بالسرطان”.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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