استشاري: نحن محاطون بمواد مسرطنة في كل حياتنا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد استشاري أمراض الدم الدكتور سعيد العامودي، أن الجميع محاط بمواد مسرطنة في كل حياته بداية من الأجهزة الإلكترونية إلى أدوات التجميل.

طفرات جينية:

وقال العامودي خلال مداخلة إلى برنامج الراصد على قناة الإخبارية: “إن كل شيء من حولنا يحدث طفرات جينية ويقلل المناعة؛ ما يتسبب في الإصابة بأمراض السرطان المختلفة”.

مسببات للسرطان:

ولفت الاستشاري إلى أن “التعرض للجو الملوث وعوادم السيارات والأصباغ وغيرها من الأمور المحيطة بنا من كل اتجاه وصوب من شأنه أن يقلل المناعة ويهيئ الأجواء للإصابة بالسرطان”.

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