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شكرا لقرائتكم محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من عمران خان لبحث تطورات الأحداث في أفغانستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.
محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من عمران خان لبحث تطورات الأحداث في أفغانستان
جرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين
متابعات الخليج 365 - واس
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
استعراض العلاقات الثنائية:
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.
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