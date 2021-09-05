الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

محمد بن سلمان يتلقى اتصالًا من عمران خان لبحث تطورات الأحداث في أفغانستان

متابعات الخليج 365 - واس

تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالًا هاتفيًا اليوم، من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.

استعراض العلاقات الثنائية:

وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.

وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال على وقوف المملكة إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق وبما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.

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