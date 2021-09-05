الربيعة: أبطال الصحة قدّموا وما زالوا أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد وزير الصحة، الدكتور توفيق الربيعة، أنه يتأمّل النجاحات الفرديّة والإنجازات الجماعيّة في اليوم العالمي للعمل الخيري، فيجد نفسه عاجزًا عن شكر أبطال الصحة وأعمالهم الجليلة.

أروع الأمثلة في العطاء:

وأضاف الربيعة، في تغريدة له عبر تويتر، اليوم الأحد: أولئك الذين قدّموا- وما زالوا- أروع الأمثلة في البذل والعطاء والتضحية، منذ بداية الجائحة وحتّى إعطاء اللقاحات. جزاهم الله عنّا كلّ خير.

مبادرة اللقاح في المنازل:

وكانت وزارة الصحة أعلنت مؤخرًا عن تدشين خدمة التطعيم باللقاح للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق المملكة كافة وذلك مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار الفيروس.

خذ الخطوة واحصل على اللقاح:

كما أطلقت وزارة الصحة الحملة الوطنية التوعوية تحت شعار “خذ الخطوة” والتي يشارك فيها عددٌ من الجهات من القطاعات كافة، وتستهدف من خلالها حث أفراد المجتمع كافة من مواطنين ومقيمين على أهمية لقاح كورونا كوفيد 19 وتشجيعهم على المبادرة بالتسجيل للحصول على اللقاح؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم وسعيًا للحد من انتشار هذا الفيروس.

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