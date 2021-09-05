أمانة عسير تتعقب الباعة الجائلين وتضبط 660 بسطة مخالفة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - حسن عسيري - أبها

أسفرت جهود الرقابة الميدانية لأمانة منطقة عسير في تعقب الباعة الجائلين ومكافحة الظواهر السلبية على الطرق الرئيسة وداخل الأحياء السكنية بمدينة أبها، خلال الأسابيع الماضية، عن مصادرة وإتلاف عدد من البسطات العشوائية وأكثر من 3 آلاف كجم من الخضار والفاكهة والمواد الغذائية مجهولة المصدر.

مكافحة الظواهر السلبية:

وأوضحت الأمانة أنه في إطار جهودها لمكافحة الظواهر السلبية، تمكنت فرق الرقابة المسائية من ضبط نحو 660 بسطة مخالفة للباعة الجائلين، إضافة إلى التحرز على كميات من الخضروات والمواد الغذائية مجهولة المصدر، وتم إتلافها على الفور.

مواصلة الجهود الرقابية:

وأكدت الأمانة مواصلة جهودها بتنفيذ جولات رقابية لمكافحة الباعة الجائلين والبسطات المخالفة في المواقع التي تشهد تواجد الباعة فيها؛ حرصًا على سلامة الغذاء المعروض وحماية المستهلك، مثمنة تعاون السكان والزائرين في الامتثال للإرشادات وعدم التعامل مع مصادر الأغذية مجهولة المصدر، وتدعو إلى الإبلاغ عن المخالفات عبر مركز البلاغات 940.



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