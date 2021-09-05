شكرا لقرائتكم خبر «موهبة» تستعرض تجربتها في كشف ورعاية الموهوبين بمؤتمر أوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - استعرض مختصون سعوديون في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة»، طريقة عمل منهجية المؤسسة أمام خبراء ومتخصصين وتربويين من 33 دولة، حيث سلط الضوء على نجاح تجربتها محليا ودوليا في اكتشاف الموهوبين ورعايتهم والاستثمار فيهم لتحتل الريادة الشاملة في مجال دعم ورعاية الموهوبين عالميا.

وشاركت «موهبة» في جلسات وفعاليات مؤتمر المجلس الأوروبي لذوي القدرات الفائقة في دورته الـ17 الذي عقد عن بعد خلال الفترة من 31 أغسطس حتى 2 سبتمبر الحالي، لمناقشة العوائق والصعوبات التي تواجه الطلبة الموهوبين وإيجاد حلول لها، والذي يعد من أكبر الملتقيات الدولية التي تضم خبرات في مجال الموهبة والإبداع من أنحاء العالم كافة.

كما شاركت في المؤتمر كراع بلاتيني ومتحدث رئيس، حيث أوضح المستشار بموهبة الدكتور عمر المعمر خلال كلمته للحضور أن «موهبة» مؤسسة سعودية بإطلالة عالمية، تأسست عام 1990م، ومرت بثلاث خطط استراتيجية خمسية (بدأت مرحلتها الثالثة) من عام 2019 وتمتد إلى 2023، ويطلق عليها التميز والتمكين، مؤكدا أن الموهوبين ثروة الأوطان الحقيقية، وأن خدمتهم ترتكز على ثلاث مراحل: الاكتشاف، والرعاية، والاستثمار.

وحضرت «موهبة» في جلسات المؤتمر بورقتي عمل؛ الأولى لمستشار الأمين العام والمشرف العام على إدارة التعليم الالكتروني الدكتور يوسف العوهلي بعنوان «كوفيد -19 والتعليم: كيف حولت موهبة التحديات إلى فرصة من خلال التعليم الالكتروني»، والثانية لمستشار موهبة الدكتور عمر المعمر بعنوان «أثر برامج موهبة الإثرائية الصيفية.. إنجازات ومهارات الطلبة الموهوبين».

من تجربة موهبة في التعليم الالكتروني:

