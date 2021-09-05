شكرا لقرائتكم خبر استثناء ممثلي دور النشر العرب المشاركين بمعرض الرياض من اللقاح والحجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأشارت المعلومات إلى أن الجهة المختصة تلقت مطالب لدور نشر عربية ترغب في المشاركة بالمعرض، مطلع سبتمبر الحالي، بخطاب موقع من قبل 4 ممثلين للناشرين في كل من، مصر والأردن وسوريا ولبنان.
تقديم عهدة نثرية لمن يطلب من الناشرين بقيمة 2000 ريال تخصم من مبيعاتهم بعد انتهاء المعرض.
مطالب الناشرين العرب الموجهة لمعرض الرياض الدولي للكتاب:
- السماح ببيع الكتب بالجملة للناشرين قبل نهاية المعرض.
- تخفيض سعر الجناح.
- إلغاء رسم الـ30 ريالا التي تفرضها إدارة الجمارك على دخول الطرود إلى السعودية وإخراجها.
- إلغاء مصروفات التخليص على الكتب.
- تأجيل تاريخ الشحن المفروض قبل 10سبتمبر 2021م، والذي لا يمكن الالتزام به حاليا، وتأجيله بما يتناسب مع إمكانية وصوله إلى أرض المعرض.
- الموافقه على اللقاح الخاص بالناشرين مهما كان مصدره.
- السماح للناشرين غير الملقحين بالدخول للسعودية مع شهادة تثبت نتيجة مسحة PCR سلبية.
- شرح آلية تحويل المبيعات إلى الناشر، واعتماد تسليمه نسبة من مبيعاته خلال فترة المعرض.
- البيع الالكتروني وإجراءاته غير واضحة وغير مضمونة، فما هي الإجراءات البديله في حال فشله؟
- اعتماد البيع المباشر للجمهور من الناشر في حال فشل البيع الالكتروني.
- الإبلاغ بصدور التأشيرات الكترونيا لجميع الناشرين العرب المشاركين.
الموافقة على مطالب الناشرين العرب شملت:
- تأكيد استثناء جميع ممثلي دور النشر المشاركة في المعرض، والذين رفعت أسماؤهم من قبل دور النشر من جميع الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كوفيد 19.
- إعفاءهم من متطلبات الحجر المؤسسي داخل المملكة أو خارجها، وذلك من جميع الدول بلا استثناء، بما فيها الدول المحظورة.
- تأجير المساحات داخل المعرض بالتعاقد مع هيئة الأدب والنشر والترجمة والناشرين وفق صيغة تعاقدية محددة.
- تخفيض إيجارات أجنحة الناشرين في المعرض بنسبة 50% عن السعر السابق، لتصبح 100 دولار دعما للناشرين في ظل الظروف الراهنة.
- دفع تكاليف الإيجارات للمواقع بعد نهاية المعرض دون أي دفعة مقدمة.
- السماح بالبيع بالجملة وإلغاء السقف الأعلى لعدد الكتب التي يرغب الناشر بشحنها بغض النظر عن مساحة الجناح.
- تأجيل آخر موعد لوصول الكتب إلى المنافذ الحدودية إلى 20 سبتمبر 2021م.
- يتحمل المعرض كل الرسوم الخاصة بالشحن، بما في ذلك رسوم ضريبة القيمة المضافة على الطرود.
كانت هذه تفاصيل خبر استثناء ممثلي دور النشر العرب المشاركين بمعرض الرياض من اللقاح والحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.