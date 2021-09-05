شكرا لقرائتكم خبر استثناء ممثلي دور النشر العرب المشاركين بمعرض الرياض من اللقاح والحجر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علمت «مكة» أن الجهات المعنية بمعرض الرياض الدولي للكتاب وافقت على استثناء المشاركين العرب في المعرض من اشتراط اللقاح أو نوع محدد منه، واستبداله بمسحة PCR سلبية، وتخفيض إيجار الجناح وإلغاء الرسم الجمركي للطرود، وتأجيل الموعد النهائي لوصول الكتب والسماح ببيعها بالجملة قبل نهاية المعرض الذي ينعقد في الفترة ما بين 1 - 10 أكتوبر المقبل.

وأشارت المعلومات إلى أن الجهة المختصة تلقت مطالب لدور نشر عربية ترغب في المشاركة بالمعرض، مطلع سبتمبر الحالي، بخطاب موقع من قبل 4 ممثلين للناشرين في كل من، مصر والأردن وسوريا ولبنان.

تقديم عهدة نثرية لمن يطلب من الناشرين بقيمة 2000 ريال تخصم من مبيعاتهم بعد انتهاء المعرض.

مطالب الناشرين العرب الموجهة لمعرض الرياض الدولي للكتاب:







السماح ببيع الكتب بالجملة للناشرين قبل نهاية المعرض.



تخفيض سعر الجناح.



إلغاء رسم الـ30 ريالا التي تفرضها إدارة الجمارك على دخول الطرود إلى السعودية وإخراجها.



إلغاء مصروفات التخليص على الكتب.



تأجيل تاريخ الشحن المفروض قبل 10سبتمبر 2021م، والذي لا يمكن الالتزام به حاليا، وتأجيله بما يتناسب مع إمكانية وصوله إلى أرض المعرض.



الموافقه على اللقاح الخاص بالناشرين مهما كان مصدره.



السماح للناشرين غير الملقحين بالدخول للسعودية مع شهادة تثبت نتيجة مسحة PCR سلبية.



شرح آلية تحويل المبيعات إلى الناشر، واعتماد تسليمه نسبة من مبيعاته خلال فترة المعرض.



البيع الالكتروني وإجراءاته غير واضحة وغير مضمونة، فما هي الإجراءات البديله في حال فشله؟



اعتماد البيع المباشر للجمهور من الناشر في حال فشل البيع الالكتروني.



الإبلاغ بصدور التأشيرات الكترونيا لجميع الناشرين العرب المشاركين.



الموافقة على مطالب الناشرين العرب شملت: