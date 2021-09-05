شكرا لقرائتكم خبر «مسك» تحتفل بختام مسار الجوف لبرنامج صوت الشباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - احتفلت مؤسسة محمد بن سلمان «مسك الخيرية» أمس، تحت رعاية أمير منطقة الجوف فيصل بن نواف، بختام مسار الجوف لبرنامج صوت الشباب لتنمية مهارات التواصل والتفكير النقدي لـدى الشـباب السعودي، الذي نظمته بالتعاون مع إمارة المنطقة، وبحضور وكيل الإمارة حسين آل سلطان، بمركز الملك عبدالله الثقافي بمدينة سكاكا.

وفي بداية الحفل قدم عرض عن البرنامج الذي شارك فيه نخبـة مــن شــباب وشــابات منطقــة الجوف، لتعزيــز قدراتهــم فــي التواصــل والإقناع، وتمكينهم من المشاركة الفعالة في مستقبل المملكة.

علامة فارقة

ونوه وكيل الإمارة بما قدمته مؤسسة محمد بن سلمان الخيرية (مسك) من منجزات في وقت وجيز بعمر الزمن منذ تدشين أعمالها قبل سنوات معدودة، لتكون علامة فارقة في مسيرة العمل الخيري والمجتمعي في وطننا الغالي، واهتمامها لفئة الشباب والشابات، للمساهمة في تمكينهم وفتح فرص المشاركة أمامهم وفقا لرؤية المملكة 2030 الثاقبة التي وضعها سمو ولي العهد الذي تتشرف مؤسسة مسك بحمل اسمه.

وأكد أن برنامج صوت الشباب أحد البرامج المتواصلة التي ظلت مسك تقدمها للارتقاء بالشباب وتطويرهم، ويركز على مهارات الحوار والتواصل والتفكير النقدي لمواجهة مختلف التحديات في مجتمعنا، وكانت منطقة الجوف إحدى المناطق التي شملها البرنامج.

ولفت إلى حرص إمارة منطقة الجوف، على دعم كافة مبادرات وبرامج تمكين الشباب، ومن ضمنها برنامج صوت شباب الجوف.

قدرات عظيمة

وأوضحت مدير التواصل المجتمعي والأبحاث بمؤسسة مسك الخيرية ديمة آل الشيخ أن القوة المتينة والراسخة في أي مجتمع، هي قوة الشباب، الجيل القادر على بناء أسس المستقبل، بما يحمله من إرث فكري وحضاري، ورؤية وطاقة متجددة تطلع نحو المستقبل، وأن شباب اليوم لديهم إمكانات ملموسة وقدرات عظيمة.

وبينت أن صوت الشباب رحلة تقدم افتراضيا انضم لها حتى الآن 14 Hلف شاب وشابة حول المملكة، ضمن مراحله المختلفة من التدريب.

وقالت آل الشيخ «إننا اليوم نعرض على منصتنا حوار شباب الجوف عن ما يهمهم، عن المهارات اللازمة لقيادة مستقبل أفضل، حيث يقدم البرنامج 20 ساعة تدريبية على ثلاث مراحل؛ صممت هذه المراحل لتنمية مهارات الحوار لدى شباب المناطق».