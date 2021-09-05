2306 ساعات تدريبية لرفع مستوى أداء معلمات مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت إدارة تعليم منطقة مكة المكرمة ممثلة بإدارة التدريب والابتعاث (بنات) الخطة التدريبية للفصل الدراسي الأول لعام 1443هـ، بواقع 2306 ساعات تدريبية. ويهدف البرنامج إلى تحسين استقطاب شاغلات الوظائف التعليمية وتأهيلهن وتطويرهن والاهتمام برفع مستوى الأداء المهني عن بعد لشاغلي الوظائف التعليمية، مع تحسين وتطوير البيئة التربوية والتعليمية في المدارس بمختلف مراحلها، وربط شاغلي الوظائف التعليمية بمستجدات الفكر التربوي التعليمي والتطبيقات على مستوى العمليات التدريسية والتعليمية بشكل عام والتخصص العملي بشكل خاص. الخطة التدريبية بواقع:





288 برنامجا تدريبيا مهنيا تطويريا شملت:



62 برنامجا من قبل إدارة التدريب والابتعاث



226 من قبل إدارات التعليم والمكاتب



596 يوما بما يتوافق مع التقويم الدراسي الجديد



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