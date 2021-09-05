والدة الزميل القثمي إلى رحمة الله

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة المحرر في مكتب الصحيفة بالمدينة المنورة الزميل أحمد القثمي. وقد ووري جثمانها الثرى أمس في مقبرة بني مالك بجدة بعد الصلاة عليها ظهرا. «مكة» تتقدم للزميل وأسرته بأحر التعازي والمواساة، سائلين الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم ذويها الصبر والسلوان. «إنا لله وإنا إليه راجعون».

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