15 معسكرا لتنمية مهارات المستقبل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يحتل قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات مساحة كبرى من الوظائف الأكثر طلبا، كما أن المهارات التقنية من المهارات الأساسية التي يتزايد الطلب عليها في سوق العمل، وانطلاقا من الأهمية الكبرى التي يمثلها هذا القطاع أولت رؤية المملكة 2030 اهتماما بالغا بالقطاعات الواعدة، وعلى رأسها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، كما ركز عدد من أهدافها الاستراتيجية على التحول الرقمي، إذ يعمل برنامج التحول الوطني بصفته أحد البرامج التنفيذية لرؤية 2030 على تنمية الاقتصاد الرقمي وتطوير الحكومة الالكترونية، بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وبالعمل مع منظومة ضخمة تشمل جهات القطاع العام والخاص وغير الربحي.

وتمثلت هذه التطلعات الطموحة والجهود الحثيثة في إطلاق أضخم حدث تقني في السعودية، والإعلان عن مشاريع ومبادرات تصب في مصلحة أبناء الوطن وبناته، وتسلمهم الراية ليقودوا المستقبل.

مبادرة «مهارات المستقبل»

سعيا لإبراز دور مهارات المستقبل في تبني ودعم الكوادر الرقمية في المملكة، أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة «مهارات المستقبل» التي تهدف إلى تطوير المعرفة التقنية والمهارات الاحترافية وتهيئة خريجي الجامعات لسوق العمل، ومضاعفة فرص الحصول على وظيفة في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات، وتهيئة المتدربين للفرص الأكثر طلبا في سوق العمل من خلال الأنشطة العملية التي تحاكي الواقع، وفتح آفاق المستقبل في عدة تخصصات مطلوبة في سوق العمل.

أضخم المعسكرات التدريبية في المنطقة

يهدف برنامج التحول الوطني إلى تنمية الاقتصاد الرقمي، ويشتمل ذلك على تأهيل الكوادر الوطنية وسد الفجوة المعرفية في المجال التقني، وتضمنت جهود البرنامج بقيادة وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات إطلاق برامج تدريبية مكثفة ومتنوعة يخوض فيها المستفيد سلسلة من الأنشطة التفاعلية ضمن فريق عمل لابتكار مشاريع وحلول تعزز ما تم تعلمه من مهارات رقمية.

وتمتاز هذه المعسكرات بأنها الأكبر من نوعها في المنطقة، إذ تشتمل على ما يزيد على 50 معسكرا تدريبيا، وتهدف إلى تدريب أكثر من 1500 متدرب ومتدربة في أكثر من 18 مجالا تقنيا، من أبرزها:







التقنيات المالية



الأمن السيبراني



الذكاء الاصطناعي



التسويق الرقمي



علم البيانات



ذكاء الأعمال والحوسبة السحابية



أهداف المعسكرات التدريبية





تطوير المعرفة التقنية والمهارات الاحترافية في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات



تبني ودعم الكوادر الرقمية في المملكة وتمكين المتدرب من الإلمام بالمهارات التقنية



تهيئة خريجي الجامعات لسوق العمل



معسكرات مهارات المستقبل

1 معسكر مطور جافا الشامل

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، يقدم تدريبا مكثفا للغة البرمجة الأكثر قابلية للتطبيق على نطاق واسع، والتي تستمر بالتطور يوما بعد يوم.

مميزات المعسكر





لغة معروفة عالميا في عالم البرمجة



تدريب متكامل في بناء الواجهة الأمامية والخلفية



أهداف المعسكر





معسكر متكامل يمنح المتدرب المهارات اللازمة في سوق العمل



معسكر تقني متطور يمنع المتدرب فرصة تصميم التطبيقات واختبارها وتفعيلها



2 معسكر تطوير تطبيقات الجوال

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، لتطوير تطبيقات الجوال من الألف إلى الياء، ينطلق فيه المتدرب في عالم تطوير تطبيقات الجوال في معسكر تقني مكثف ويتميز بالمعرفة الشاملة حول هذا المجال الذي يستمر بالتوسع والانتشار عالميا.

مميزات المعسكر





إعداد مبرمج ومطور تطبيقات الجوال



مهارات استخدام UX/UI



أهداف المعسكر





تعليم لغات متعددة مثل Swift وXcode



المهارات الضرورية لبناء تطبيقات الجوال من البداية إلى النهاية



3 معسكر الأمن السيبراني

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، يتخصص في أمن الشبكات والأنظمة والمعلومات ومخاطر التكنولوجيا والبنية التحتية، يكسب المتدربين المهارات والمعرفات اللازمة ليكونوا خط الدفاع الأول لحماية المعلومات والأنظمة والأصول المادية.

مميزات المعسكر





المفاهيم والوظائف الأساسية للبنية التحتية



القدرة على اكتشاف مناطق الضعف والاختراق وبروتوكولات الشبكات وكيفية حمايتها



تعريف بأنواع البيانات وأساسيات الأمان للشبكات



تحديد مخاطر التكنولوجيا وأمن المعلومات وتقييمها



تحليل وإنتاج ونشر البيانات التحليلية للتهديدات السيبرانية



أهداف المعسكر





يغطي المعسكر مناهج رائدة مثل إطار الأمن السيبراني للمعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا NIST



يوفر تدريبا عمليا في الأمن السيبراني CEH الدفاعي والهجومي وتقنيات الويب



يمتلك المعسكر القدرة على إجراء التحليل الفني واقتراح توصيات التحكم في التغيير



إعداد المتدرب لإجراء تحقيقات في الحوادث مثل اقتحام الكمبيوتر والاستخدام غير المصرح به



يمنحك المهارات اللازمة في تزويد الإدارة وأصحاب الأعمال بتوصيات علاجية وتخفيفية سليمة



4 معسكر الحوسبة السحابية

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، لتعلم وتنفيذ استراتيجية السحابة والتفوق في العصر الرقمي، من خلال معسكر تقني مكثف يمنح القدرة على حل المشكلات والتنقل بنجاح بين مختلف الوظائف والمناصب مستقبلا.

مميزات المعسكر





يمنحك الأدوات والمفاهيم الضرورية في منصة قوقل السحابية



التفاعل المباشر مع ألمع العقول في المجال التقني



إعداد المتدرب للتفوق في العصر الرقمي



أهداف المعسكر





تزويد المتدرب بالأدوات اللازمة لتقييم معرفتهم والعمل على الواجبات والمختبرات



يمنحك الأساسيات المهمة في مجال الحوسبة السحابية



5 معسكر الذكاء الاصطناعي

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، ويحتوي على برامج ودورات تدريبية مكثفة وشاملة حول قواعد الذكاء الاصطناعي.

مميزات المعسكر





أساسيات الذكاء الاصطناعي



تغطية وتمثيل البيانات وحل المشكلات



تدريب مكثف على خوارزميات البحث والتعلم والتخطيط



شرح كامل لأدوات لغة الذكاء الاصطناعي



6 معسكر حوكمة البيانات

معسكر يمتد لأربعة عشر أسبوعا، في إدارة البيانات مطلوبة لضمان إدارة جميع أصول المعلومات بشكل استباقي.

مميزات المعسكر





قيادة مشاريع تحويل البيانات



تعزيز الخطابة العامة وبناء محادثات مقنعة ممتازة



مناقشة تمهيدية في إدارة دورة حياة البيانات



مناقشة تمهيدية في أخلاقيات البيانات



مقدمة لمعالجة البيانات الضخمة



أمن البيانات



7 معسكر مطور بايثون الشامل

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، لأكثر لغات البرمجة استخداما في بناء التطبيقات وهو الخيار الأمثل للباحثين عن مستقبل متميز في البرمجة.

مميزات المعسكر





أحد أقوى لغات البرمجة في العالم ومن أسرعها تطورا وانتشارا



يضمن مستقبلا وظيفيا احترافيا متميزا



مرن وبسيط لبناء كل أنواع التطبيقات



معسكر تدريبي تفصيلي وشامل



8 معسكر مطور دوت نت الشامل

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، يمنح المتدربين كل المهارات والمتطلبات الأساسية والمعرفية لبناء تطبيق كامل وواقعي من خلال لغة البرمجة دوت نت وهي اللغة البرمجية المتكاملة لتطوير كل أنواع الحزم والتطبيقات.

مميزات المعسكر





يمنح المتدرب صفة مبرمج دوت نت متكامل



تطوير الواجهة الأمامية والخلفية وقواعد التطبيقات



يمنح القدرة على تطوير كل أنواع الحزم والتطبيقات



يركز على لغات c-sharp وSQL Server وASB وMVC وHTML والتطبيقات الإطارية الكاملة



9 معسكر التسويق الرقمي

معسكر تدريبي مكثف وشامل يمتد لأربعة أشهر، يشمل مهارات التسويق الرقمي ومحركات البحث وكل ما يلزم لجني الأرباح.

مميزات المعسكر





التسويق الرقمي من أكثر المهن المطلوبة



مهارات التسويق الرقمي



تعلم كيفية إنشاء وتنفيذ استراتيجية تسويق رقمية



تعلم إنشاء موقع ويب يولد الأرباح



التسويق عبر محركات البحث



تحسين الوجود الرقمي



أهداف المعسكر





تجهيز المتدرب بالمهارات والأدوات الحديثة لأداء الوظائف الحيوية



تمكين المتدرب من خلال الفهم الواسع لمهارات التسويق الرقمي من مواكبة تغييراته المستقبلية



10 معسكر التقنيات المالية

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، يكتشف فيه المتدربون قوة التقنية المالية ويتعلمون استخدامها وتطبيقها من أجل تطوير خدمات مالية متطورة وتحقيق نتائج استثنائية.

مميزات المعسكر





يمنح المتدرب أساسا قويا في التقنية المالية ونماذج أعمالها وبرمجتها



تدريب على سلاسل الكتل وWeb 3.0 وتقنيات Fintech



فهم واسع لبناء المستقبل من خلال قوة التقنية المالية الناشئة والبرمجة المالية



أهداف المعسكر





مساعدة المتدرب على التنقل في حل المشكلات والنجاح في الوظيفة



إعداد المتدرب للتميز في البناء على تقنيات الخدمات المالية الحالية والناشئة



11 معسكر أمن الشبكات

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، وهو الخيار الأفضل لاكتساب المعرفة الضرورية حول أمن الشبكات وحمايتها.

مميزات المعسكر





التدريب في تثبيت ودعم الشبكات وأنظمة الحاسب الآلي لتدفق المعلومات



استكشاف مشكلات الشبكة وضمان أمانها



تنفيذ وصيانة أجهزة وبرامج الشبكة



التدريب على معايير التوافر والأداء



أهداف المعسكر

التحضير لشهادات Comp TIA›s Network وWindows Client

12 معسكر سلاسل الكتل

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، لتعلم كل شيء عن سلاسل الكتل وعلاقتها بالعملات المشفرة والخوارزميات المتطورة.

مميزات المعسكر





يشمل أساسيات سلاسل الكتل



تاريخ وهياكل وتطبيقات تقنية سلاسل الكتل



الخوارزميات وأهميتها والتفكير التصميمي



أهمية العملات الرقمية المشفرة



تجربة المستخدم والأمن السيبراني والخصوصية والحماية



تدريب لغات Ethereum وSolidity



13 معسكر ذكاء الأعمال

معسكر تدريبي يمتد لأربعة أشهر، ويحتوي على برامج ودورات تدريبية مكثفة وشاملة حول قواعد البيانات وذكاء الأعمال.

مميزات المعسكر





تدريب متخصص في ذكاء الأعمال



مقدمة في المبادئ والمفاهيم والتقنيات والتطبيقات الأساسية



أفضل ممارسات SQL وأدوات تحليل البيانات



إنشاء قواعد البيانات باستخدام My SQL Workbench



حل المشكلات التحليلية المعقدة بواسطة Tableau وPowerBI



14 معسكر الأمن السيبراني في تقنيات التشغيل

معسكر تدريبي مكثف يمتد لأربعة عشر أسبوعا، يساعد الطلاب في تقييم المخاطر الأمنية وإيجاد طرق جديدة لحماية معلومات المؤسسات.

مميزات المعسكر





مناهج رائدة في إدارة الأمن السيبراني بما في ذلك «الدفاع في العمق»



تدريب في الأمن السيبراني.



أهداف المعسكر





إجراء تحقيقات في الأحداث وتشمل عمليات اقتحام الكمبيوتر



تزويد الإدارة بفهم واضح للأحداث التشغيلية الحالية والتأثيرات على أنظمة المعلومات والشبكات



تحليل أمان على مستوى المبتدئين



15 معسكر إدارة المشاريع التقنية

معسكر مكثف يمتد لستة أسابيع، يساهم في إكساب المتدرب العديد من المهارات المهمة في إدارة المشاريع التقنية.

مميزات المعسكر