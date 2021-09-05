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ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، اليوم (الأحد)، أن ناقلة النفط الإيرانية التي أعلن الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، أنها ستزود لبنان بالوقود، تواصل رحلتها نحو قناة السويس، ومن المتوقع وصولها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.
وبيّن الموقع عبر "تويتر" أنه سيعلن أسماء السفن الإيرانية الثلاث فور عبورها قناة السويس؛ لأنه لا يمكن معرفة أسمائها قبل عبورها القناة.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 09:58 PM
تواصل رحلتها صوب قناة السويسناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان قد تصل خلال يومين
ذكر موقع "تانكر تراكرز" المتخصص في تتبع حركة السفن، اليوم (الأحد)، أن ناقلة النفط الإيرانية التي أعلن الأمين العام لميليشيا حزب الله اللبنانية حسن نصر الله، أنها ستزود لبنان بالوقود، تواصل رحلتها نحو قناة السويس، ومن المتوقع وصولها خلال يومين إلى ثلاثة أيام.
وبيّن الموقع عبر "تويتر" أنه سيعلن أسماء السفن الإيرانية الثلاث فور عبورها قناة السويس؛ لأنه لا يمكن معرفة أسمائها قبل عبورها القناة.
، ناقلة النفط الإيرانية المتجهة إلى لبنان قد تصل خلال يومين ،
المصدر : الخليج 365
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