، مقتل 4 أمريكيين بنيران مسلح في ولاية فلوريدا ،

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قُتل 4 أمريكيين في مدينة ليكلاند في ولاية فلوريدا اليوم الأحد بنيران مسلح، يرتدي سترة واقية من الرصاص، بالقرب من منزل نصب فيه أفخاخًا.
وأوضح مسؤول الشرطة غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار حدث فجر اليوم في منزل شمال لايكلاند، وتلقت قوات الأمن بلاغًا عن سماع صوت طلقات نارية، وعند الوصول إلى الموقع واجهوا شخصًا يرتدي سترة واقية من الرصاص، وعلى استعداد لخوض قتال بأسلحة.
وأضاف بأن المسلح تحصن في المنزل، وتبادل إطلاق نار مع الشرطة، ثم استسلم بعد إصابته.
وبيّن "جاد" أن الشرطة عثرت على 4 جثث لامرأتين ورجل وطفل رضيع، إضافة إلى طفلة في الـ11 من عمرها مصابة بطلقات عدة؛ ونُقلت إلى مستشفى، وفقًا لما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
مقتل 4 أمريكيين بنيران مسلح في ولاية فلوريداصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-05
قُتل 4 أمريكيين في مدينة ليكلاند في ولاية فلوريدا اليوم الأحد بنيران مسلح، يرتدي سترة واقية من الرصاص، بالقرب من منزل نصب فيه أفخاخًا.
وأوضح مسؤول الشرطة غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار حدث فجر اليوم في منزل شمال لايكلاند، وتلقت قوات الأمن بلاغًا عن سماع صوت طلقات نارية، وعند الوصول إلى الموقع واجهوا شخصًا يرتدي سترة واقية من الرصاص، وعلى استعداد لخوض قتال بأسلحة.
وأضاف بأن المسلح تحصن في المنزل، وتبادل إطلاق نار مع الشرطة، ثم استسلم بعد إصابته.
وبيّن "جاد" أن الشرطة عثرت على 4 جثث لامرأتين ورجل وطفل رضيع، إضافة إلى طفلة في الـ11 من عمرها مصابة بطلقات عدة؛ ونُقلت إلى مستشفى، وفقًا لما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
09:05 PM
المهاجم استسلم للشرطة بعد إصابته
قُتل 4 أمريكيين في مدينة ليكلاند في ولاية فلوريدا اليوم الأحد بنيران مسلح، يرتدي سترة واقية من الرصاص، بالقرب من منزل نصب فيه أفخاخًا.
وأوضح مسؤول الشرطة غريدي جاد، خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار حدث فجر اليوم في منزل شمال لايكلاند، وتلقت قوات الأمن بلاغًا عن سماع صوت طلقات نارية، وعند الوصول إلى الموقع واجهوا شخصًا يرتدي سترة واقية من الرصاص، وعلى استعداد لخوض قتال بأسلحة.
وأضاف بأن المسلح تحصن في المنزل، وتبادل إطلاق نار مع الشرطة، ثم استسلم بعد إصابته.
وبيّن "جاد" أن الشرطة عثرت على 4 جثث لامرأتين ورجل وطفل رضيع، إضافة إلى طفلة في الـ11 من عمرها مصابة بطلقات عدة؛ ونُقلت إلى مستشفى، وفقًا لما نقل "روسيا اليوم" عن صحيفة "يو إس إيه توداي" الأمريكية.
، مقتل 4 أمريكيين بنيران مسلح في ولاية فلوريدا ،
المصدر : الخليج 365
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