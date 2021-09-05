، بينهم 8 أجانب.. القضاء المصري يحكم بإعدام 10 مهربي مخدرات ،

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قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم (الأحد) بإعدام 10 متهمين في قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، من بين المتهمين 7 باكستانيين وإيراني و2 مصريين.
وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية في إبريل 2019، عصابة خطرة أثناء تهريبها شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التي ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر.
وشملت الشحنة 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلو غراماً و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو غراماً ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبيه باكستانية، و171 دولاراً أمريكياً، و4 هواتف محمولة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار وخمسين مليون جنيه.
بينهم 8 أجانب.. القضاء المصري يحكم بإعدام 10 مهربي مخدراتصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-05
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم (الأحد) بإعدام 10 متهمين في قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، من بين المتهمين 7 باكستانيين وإيراني و2 مصريين.
وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية في إبريل 2019، عصابة خطرة أثناء تهريبها شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التي ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر.
وشملت الشحنة 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلو غراماً و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو غراماً ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبيه باكستانية، و171 دولاراً أمريكياً، و4 هواتف محمولة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار وخمسين مليون جنيه.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443
08:53 PM
قدرت قيمة الشحنة بـ2 مليار و50 مليون جنيه
قضت محكمة جنايات البحر الأحمر، اليوم (الأحد) بإعدام 10 متهمين في قضية جلب وتهريب كمية كبيرة من الهيروين عبر المياه الإقليمية بالبحر الأحمر، من بين المتهمين 7 باكستانيين وإيراني و2 مصريين.
وضبطت الأجهزة الأمنية المصرية في إبريل 2019، عصابة خطرة أثناء تهريبها شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية التي ترفع علم إحدى الدول الأجنبية لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر.
وشملت الشحنة 1900 لفافة كبيرة الحجم لمخدر الهيروين الخام وزنت جميعها 2 طن و147 كيلو غراماً و99 لفافة لمخدر الآيس الخام وزنت جميعها 99 كيلو غراماً ومبالغ مالية قدرها 305 آلاف ريال إيراني، و3375 روبيه باكستانية، و171 دولاراً أمريكياً، و4 هواتف محمولة، وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بحوالي 2 مليار وخمسين مليون جنيه.
، بينهم 8 أجانب.. القضاء المصري يحكم بإعدام 10 مهربي مخدرات ،
المصدر : الخليج 365
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