، ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يستعرضان هاتفيًّا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في أفغانستان ،

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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف السعودية إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 09:57 PMولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يستعرضان هاتفيًّا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في أفغانستان
تلقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، اتصالاً هاتفيًّا اليوم من دولة رئيس الوزراء الباكستاني السيد عمران خان.
وجرى خلال الاتصال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدَيْن، وبحث تطورات الأحداث في أفغانستان الشقيقة.
وأكد سمو ولي العهد خلال الاتصال وقوف السعودية إلى جانب الشعب الأفغاني الشقيق بما يحقق الأمن والاستقرار في أفغانستان الشقيقة.
، ولي العهد ورئيس الوزراء الباكستاني يستعرضان هاتفيًّا العلاقات الثنائية وتطورات الأحداث في أفغانستان ،
المصدر : الخليج 365
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