اخبار السعوديه

تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .

وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة الخليج 365 الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة الخليج 365 المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .

05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 09:57 PM

تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .

وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة الخليج 365 الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة الخليج 365 المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .

الكلمات المفتاحية
76c1a0c4b7.jpg

، تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي ،
المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا