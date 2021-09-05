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محمد بن مسعود - الدمام - تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .
وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة الخليج 365 الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة الخليج 365 المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .
05 سبتمبر 2021 - 28 محرّم 1443 09:57 PMتعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي
تلقى الزميل الدكتور فلاح محمد الجوفان، أخيرًا خطاب شكر وتقدير من مدير التعليم بمحافظة الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، لجهوده الإعلامية البارزة وتغطيته المميزة لفعاليات التعليم بالزلفي .
وقال مدير التعليم في خطابه: "المكرم الدكتور فلاح محمد الجوفان، المحرر بصحيفة الخليج 365 الإلكترونية، تعليمنا المميز بكم يقدم شكره لكم، يا شريك النجاح على دعمكم في نشر وتغطيات مناسبات الإدارة .. عبر صحيفة الخليج 365 المتألقة، كنتم خير شريك لتعليمنا، ومزيد من التعاون والعطاء .
، تعليم الزلفي يشكر الزميل "الجوفان" لجهوده الإعلامية ضمن فعاليات التعليم بالزلفي ،
المصدر : الخليج 365
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