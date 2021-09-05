، كاراتيه الأخضر للسيدات يمنح الوطن برونزية البريميرليج للكاتا ،

محمد بن مسعود - الدمام - الشهري يهنئ الفيصل ويصف الإنجاز بالتاريخي

منح فريق الكاراتيه السعودي للسيدات اليوم ميدالية برونزية في منافسات الكاتا من بطولة الدوري العالمي للكاراتيه (البريميرليج) والتي تعتبر ثاني أقوى بطولة بعد بطولة العالم في برنامج الاتحاد الدولي للكاراتيه والتي تستضيفها القاهرة وينظمها الاتحاد الدولي للكاراتيه على ملعب القاهرة الدولي.

وأهدى منتخب الكاراتيه لسيدات الوطن هذا الإنجاز التاريخي كونها الميدالية الأولى في أول مشاركة دولية له يشارك فيها.

وتم تتويج أخضر الكاراتيه في حضور وزير الشباب والرياضة المصري الدكتور أشرف صبحي ورئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه نطونيو سبينوس الذي بارك وأشاد بهذا الإنجاز مشيراً إلى التطور المستمر التي تشهده الرياضة السعودية خصوصاً في لعبة الكاراتيه.

ومثل الأخضر في هذه البطولة الفريق النسائي المكون من أربع لاعبات هن "منال الزيد ولمى عبدالعزيز وشهد العمار ووريف بوقس" وأشرف فنياً على المنتخب المدربة مي جمال والمديرة الفنية مواهب الجري والإدارية لطيفة الملحم.

وقدم رئيس الاتحاد السعودي للكاراتيه الدكتور مشرف الشهري التهنئة للأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية ونائبه الأمير فهد بن جلوي على هذا الإنجاز للوطن مؤكداً بأنهم دائماً خلف أي إنجاز يتحقق للرياضة السعودية بسبب دعمهما واهتمامهما وتوجيهاتهما لكل الاتحادات الرياضية.

وأبدى الدكتور الشهري سعادته بسبب استمرار تفوق وحضور الكاراتيه الأخضر في كافة المنافسات وقال "رغم أنها المشاركة الأولى على المستوى الدولي لفريق السيدات إلا أنه استطاع تحقيق البرونز ويعتبر مبشراً بمستقبل يدعون إلى العمل على تحقيق المزيد من الإنجازات في المشاركات المستقبلية".

كما قدم الشهري شكره للاعبات وأعضاء الجهاز الفني والإداري للفريق النسائي على ما قدموه وشكر أسرهم التي بذلت مجهوداً كبيراً معهن من أجل تواجدهن ومشاركتهن في البطولة.