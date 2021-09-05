، ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف .. النصر والفيصلي يتعادلان ،

محمد بن مسعود - الدمام - انتهى لقاء فريق النصر الأول لكرة القدم، بضيفه الفيصلي بالتعادل الإيجابي 2-2 على ملعب "مرسول بارك" ضمن استعدادات الفريقين خلال فترة التوقف.



افتتح المغربي عبد الرزاق حمدالله التسجيل مبكرًا بعد 4 دقائق من انطلاقة المباراة من تسديدة خارج حدود منطقة الجزاء، قبل أن يدرك البرتغالي جاليرمي التعادل لفريقه الفيصلي عند الدقيقة 39 لينتهي الشوط الأول بالتعادل 1-1.



ومع انطلاقة الشوط الثاني احتسب الحكم ركلة جزاء لصالح البرازيلي تاليسكا، وسددها اللاعب نفسه بنجاح مسجلاً الهدف الثاني للنصر عند الدقيقة 47، وعاد الحكم ليحتسب ركلة جزاء ثانية لصالح الفيصلي أدرك منها صالح آل عباس هدف التعادل عند الدقيقة 75 .