، وزير الرياضة يحضر تدريب الأخضر الأولمبي ويؤكد على أهمية الاستحقاقات القادمة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم

زار الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، مساء اليوم الأحد، معسكر المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا، المُقام في الرياض استعدادًا لكأس اتحاد غرب آسيا تحت 23 عامًا 2021، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا تحت 23 عامًا 2022 في أوزبكستان.

والتقى "الفيصل" بلاعبي "الأخضر" قبل بداية الحصة التدريبية، بحضور رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل؛ حيث أكّد على أهمية المرحلة المقبلة للمنتخب والمتضمّنة المشاركة في عدد من البطولات الإقليمية والقاريّة، كبطولة كأس اتحاد غرب آسيا، والتصفيات المؤهلة لكأس آسيا، إضافةً إلى المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية "هانغزو 2022"، مطالبًا إياهم ببذل الجهود وتقديم أفضل المستويات خلال الاستحقاقات المقبلة.

من جهته قدّم رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، شكره وتقديره لوزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، على دعمه واهتمامه ومتابعته التي تحظى بها المنتخبات الوطنية، مؤكدًا أن الجميع يعمل من أجل تحقيق المزيد من الإنجازات للكرة السعودية.

على الصعيد الميداني عاود المنتخب السعودي لكرة القدم تحت 23 عامًا اليوم تدريباته بحصة على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، بعد المباراة الودية أمس السبت أمام منتخب عمان، والتي انتهت بنتيجة 3-0 لصالح الأخضر.

وأدّى لاعبو "الأخضر" تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري، والجهاز الفني المساعد؛ تمارين استرجاعية، أعقبها مران ترفيهي.



ويواصل المنتخب السعودي، مساء يوم غدٍ الاثنين، تدريباته على الملعب الرديف لملعب الأمير فيصل بن فهد، استعدادًا لمواجهة منتخب عمان وديًّا في ختام معسكر الرياض.