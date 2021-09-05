السلطات الأمنية في السعودية تُحبط تهريب 75794 قرص إمفيتامين مخدر

محمد الفلاح - الأحد 5 سبتمبر 2021

أحبطت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية تهريب 75794 قرص إمفيتامين مخدر.



وأكد المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، الرائد محمد النجيدي، أن الفضل في إحباط الجريمة يرجع إلى المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمنطقة الرياض.

وأوضح النجيدي أنه تمت معرفة هوية المتهمين والقبض عليهم، مشيراً إلى أنهم ثلاثة مقيمين.

وذكر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية الأولية بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.