شكرا لقرائتكم خبر عن مكة .. فرق الهلال الأحمر تعيد نبض الحياة لـ 20 مريضاً ومصاباً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تمكن رجال هيئة الهلال الاحمر السعودي بالعاصمة المقدسة من إعادة النبض ل٢٠مريضاً ومصاباً خلال العام الجاري وذلك بالقيام بالانعاش القلبي الرئوي و استخدام جهاز مزيل الرجفان،ويسمى توقف القلب والتنفس طبياً بالموت السريري ويستلزم القيام بالانعاش القلبي الرئوي لاعادة عمل القلب لضخ الدم الى كامل الجسم وذلك بالضغط على الصدر باليدين واعطاء التنفس الصناعي او استخدام الامبو باك لتوصيل الأكسجين الى الرئتين لامداد الجسم بالاكسجين، وهذه الدورات المتعاقبه من الضغطات الصدرية والتنفس الاصطناعي قد تكلل بالنجاح بعودة التنفس و النبض او قد يكون بخلاف ذلك فالحياة والموت بيد الله .

ومن اسباب نجاح الانعاش القبي الرئوي الوصول المبكر و الإنعاش المبكر واستخدام جهاز مزيل الرجفان وتعدد اسباب توقف القلب والتنفس منها مايعود الى اسباب مرضية مثل السكتة القلبية او بسبب الحوادث المرورية من جراء اصابه القلب والرئتين او نتيجه لنزيف الدم الغزير او بسب الصعقه الكهربائيه او الغرق وأسباب أخرى،و الاتصال المبكر بهيئة الهلال الاحمر السعودي على الرقم 997 او عن طريق تطبيق إسعفني عند وجود حالة طارئه يزيد من فرصة اسعاف حالات توقف القلب والتنفس ونجاح الانعاش القبي الرئوي وكل دقيقة تأخير تقلل من فرصة نجاة المريض والمصاب.