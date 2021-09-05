تعليم الشمالية: فيديو تلفظ وكيل مدرسة على ولي أمر قديم

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-05

متابعات الخليج 365 - الشمالية

علقت إدارة التعليم في المنطقة الشمالية على فيديو متداول على وسائل التواصل الاجتماعي بعنوان “وكيل مدرسة بالحدود الشمالية يشتم ويتلفظ على ولي أمر طالب”.

حادثة قديمة:

وقالت إدارة تعليم الشمالية: إنه انطلاقًا من مبدأ الشفافية وإيضاح الحقائق وإشارة إلى المقطع المتداول، نوضح أن الحادثة قديمة وقبل أكثر من ست سنوات حيث استكملت إجراءاتها، وتم إنهاء وإغلاق ملفاتها من الجهات ذات العلاقة في ذلك الحين، وتبين أن الحادثة أو ما يشابهها لم تتكرر في جميع مدارس المنطقة.

نشر ثقافة الحوار التربوي:

وأكدت حرص الإدارة العامة للتعليم على نشر ثقافة الحوار التربوي ومتابعة ذلك بشكل مستمر، مشددةً على أهمية تحري الدقة والبعد عن تداول ما يثير الجدل والتأكد من المعلومات وصحتها ومصداقيتها وتوقيتها من مصادرها الخاصة والرسمية.



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