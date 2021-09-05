شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو ..اتصال هاتفي مع الهلال الأحمر ينقذ طفلًا مصريًا من الموت والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تمكن أحد رجال الهلال الأحمر من إنقاذ حياة طفل رضيع بعدما فقد الوعي إثر تعرضه للغرق.

وبدأ الاتصال الهاتف بإبلاغ والد الطفل بأن نجله الصغير بعمر عامين وتعرض للغرق، فسارع أحد رجال الهلال الأحمر بمباشرة البلاغ بتوجيه فريق إسعافي إلى مكان إقامة الطفل.

ولم يكتف المُسعف بذلك بل وجه عدة تعليمات لوالد الطفل من أجل إنقاذ حياة الطفل، وبالفعل نفذ الأخير التعليمات واستعاد الطفل وعيه.

وذكر محمد رمضان، والد الطفل، أنه كان يتواجد في استراحة وكان نجله الصغير يلعب في مياه المسبح إلا أنه سقط في المياه ولم يلاحظوا ذلك، وذلك بحسب ما ذكره في برنامج "الراصد" المذاع على قناة"الإخبارية".

وأضاف أن نجل صديق له اكتشف أن ابنه تعرض للغرق، فجرى نحوه وبدأ في إسعافه بمعاونة أحد منسوبي الهلال الأحمر عبر اتصال هاتفي، مضيفا أن ابنه بصحة جيدة الآن.