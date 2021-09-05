شكرا لمتابعة خبر عن الزعاق يكشف عن سبب تغيّر ألوان أوراق الأشجار إلى اللون الأخضر من الجهة الجنوبية "فيديو" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - علي القحطاني (صدى):

كشف الخبير الفلكي خالد الزعاق، عن سبب تغيّر ألوان أوراق الأشجار إلى اللون الأخضر من الجهة الجنوبية، قائلا:"هذه الأيام سنلاحظ إخضرار أوراق الأشجار من الجهة الجنوبية، وهذه أمارة وعلامة على دخول موسم سهيل، بسبب هبوب الرياح الجنوبية الرطبة التي تعمل على إخضرار أوراقها".

وأشار خالد الزعاق في برنامج "تقويم":"بعد 10 أيام سنلاحظ إصفرار قرص الشمس بعد صلاة العصر، وهذه أمارة وعلامة على دخول موسم الصفري".

وأوضح:"بعد 90 يومًا سنلاحظ إزرقاق وجه السماء، وهذه أمارة وعلامة على دخول مربعانية الشتاء الحاضنة لموسم الزهيري، بسبب هبوب الرياح الشمالية التي تعمل على تنظيف وكسح جميع الهباءة والسحب".