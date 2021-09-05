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بالفيديو .. تدشين أول مركز متخصص في أبحاث السرطان ومكافحة الأوبئة في جدة

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الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

شهدت محافظة جدة تدشين مركز يعد الأول من نوعه على مستوى الشرق الأوسط للتدريب الصحي المتخصص في مجال أبحاث وحلول أمراض السرطان ومكافحة الأوبئة.

ويعمل المركز حاليًا بشكل تجريبي، ويحتوي على أحدث التقنيات والأجهزة الطبية في العالم، كما يعمل على توفير أفضل منصة لفحص أمراض السرطان والاختلال الجيني، وذلك وفقا لـ"العربية".

ويتميز المركز بقدرته على تنمية التسلسل الجيني لكافة الفيروسات المتحورة مثل فيروس الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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